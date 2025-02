Acquisto casa, cos'è il rent to buy e quando conviene. La guida

Introduzione

Si chiama "affitto con riscatto" o, nella denominazione moderna, "rent to buy". Si tratta di una modalità - poco diffusa - per comprare casa utilizzando come formula di pagamento i canoni di locazione. Questo contratto stipulabile tra un proprietario che vuole vendere il suo immobile e l'acquirente è stato rivisto nel 2014. Ecco in cosa consiste e quali sono i vantaggi e gli svantaggi per ciascuna delle due parti.