Dai condizionatori alle zanzariere: quali sono i bonus estivi attivi

Sono diverse le agevolazioni in vista della bella stagione: ci sono quelle che riguardano condizionatori, zanzariere e tende da sole, il rimborso Inps per i minori dai 3 ai 14 anni iscritti ai centri estivi, e la detassazione al 15% delle retribuzioni lorde per i lavoratori del settore turistico. Da ricordare, infine, come tra giugno e luglio siano previsto l’arrivo della quattordicesima e il rimborso del 730