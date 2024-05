Bonus affitto per i giovani, i requisiti per la detrazione con il 730

Esistono alcune categorie di contribuenti, come giovani, studenti fuori sede e persone a basso reddito che hanno diritto alle detrazioni dell’affitto nel modello 730/2024 . Si tratta di agevolazioni fiscali applicabili a particolari categorie di locatari in relazione alla sola abitazione principale. Nel dettaglio e considerando solo i giovani fino a 31 anni che decidono di andare a vivere da soli stipulando un contratto regolare di affitto, è contemplata una detrazione pari a 991,60 euro, oppure nel caso in cui la spesa fosse più alta, pari al 20% del canone annuo, con il tetto però dei 2.000 euro. Sostanzialmente se il 20% del canone annuo risulta maggiore dell’importo di 991,61 euro, l’inquilino potrà portare in detrazione il 20% di canone anziché questa cifra ma fino, comunque, al tetto di 2.000 euro.

Chi può usufruire del bonus

Per poter ottenere l’agevolazione è necessario che l’immobile in locazione sia adibito a residenza e, inoltre, che il contratto venga stipulato prima del compimento dei 31 anni di chi va in affitto. È dedicata, appunto, a giovani d’età compresa tra i 20 ed i 31 anni non compiuti. Tra l’altro l’immobile affittato deve essere diverso rispetto alla prima casa dei genitori. La detrazione è fruibile nei primi quattro anni di stipula del contratto con un limite di reddito pari a 15.493,71 euro, inteso come reddito complessivo personale. L’agevolazione, ancora, può essere ripartita tra cointestatari del contratto di locazione aventi diritto. Se solo uno ha i requisiti, va precisato, potrà detrarre l’affitto ma solo per la propria quota. Il bonus si indica nel 730 compilando il rigo E71 ed inserendo il codice "4".

Alcuni esempi

Facendo un esempio e considerando un contratto d’affitto con canone annuo di 900 euro al mese, chi ha i requisiti avrà diritto a 2000 euro di detrazione, anche se il 20% dell’affitto annuo sarebbe di più. Per un affitto di 350 euro al mese si detraggono comunque 991,60 euro anche se il 20% sarebbe di meno.