Dichiarazione Redditi, modello 730 precompilato: come funziona

La nuova modalità di invio, introdotta in fase sperimentale, è la più grande novità dell'anno in materia di dichiarazione dei redditi. Oltre alla compilazione ordinaria, ora i contribuenti avranno la possibilità di compilare il proprio modello online in autonomia, inserendo le informazioni a disposizione del Fisco prima dell’invio della dichiarazione. C'è tempo fino al 30 settembre per presentarlo