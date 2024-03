Dichiarazione dei redditi 2024, scadenze e novità: cosa sapere

L’Agenzia delle Entrate sta elaborando i dati trasmessi dai sostituti d’imposta per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Una delle novità del 2024 è che sarà disponibile anche per le Partite Iva. Per inviare il modello 730 (precompilato o meno) ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024. La trasmissione del modello Redditi, invece, potrà avvenire entro il 15 ottobre: questa data interesserà anche dipendenti e pensionati