Dichiarazione redditi, slittano i termini per l’invio dei dati del 730

Gli interventi dell’Agenzia delle Entrate hanno fatto slittare il calendario per la trasmissione delle informazioni utili alla predisposizione del modello telematico, che quest’anno sarà reso disponibile entro il 30 aprile. Ci sarà più tempo quindi per le comunicazioni relative ad alcuni bonus edilizi, alle erogazioni liberali da parte degli enti del terzo settore e per l'invio delle certificazioni uniche dei professionisti (Cu)