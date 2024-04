Case green, le prossime tappe dopo l’ok dell'Ecofin alla direttiva

La Energy performance of buildings directive diventa definitiva e da quando sarà pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" dell’Unione europea scatteranno i due anni di tempo per il recepimento. In questo periodo i Paesi membri, tra cui l’Italia, dovranno presentare i loro piani di ristrutturazione del parco edilizio residenziale. Il testo non stanzia nuove risorse: al contrario, esorta gli Stati a usare quelle già a disposizione