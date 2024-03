Case green, salgono i prezzi: fino a 40% in più di quelle 'inquinanti'

La direttiva europea sulle case green non c’è ancora (dopo il via libera del Parlamento manca l’ultimo ok del Consiglio) ma sta già producendo effetti sul mercato immobiliare: volano i prezzi delle case nuove e meno inquinanti (+8,9% nel 2023), quasi non si rivalutano le abitazioni più vecchie, che sono oltre la metà del totale e che necessitano dei maggiori lavori di efficientamento. Chi pagherà questi interventi?

La frattura viene da lontano, ma si sta ampliano. Dal 2010 a fine 2023 le case esistenti hanno perso l’8,8% del valore, quelle appena costruite si sono rivalutate del 24,4%.

Le differenze variano, come ovvio, a seconda della città e della zona. In media, prendendo come esempio un appartamento di 100 metri quadri, le case più green, che fino a qualche anno fa costavano circa un 20% in più, ora iniziano a valere dal 25 al 40% in più di quelle energivore. Il divario si sta allargando. A Milano, è del 38% (ma in alcune zone di pregio è molto di più). A Roma, è in media del 32%. Nelle principali aree urbane, difficilmente scende sotto il 30%. Che vuol dire decine e centinaia di migliaia di euro in più.