Quanto costano i centri estivi per bambini? Ecco la spesa media

Quando la scuola è chiusa, appoggiarsi a una struttura per gestire i propri figli può essere dispendioso: 140,50 euro in media per una settimana a orario pieno e 95,80 in caso di mezza giornata. L'esborso aumenta al Nord (con Milano città più cara), come dimostrano i dati più recenti e indicativi della ricerca di Adoc ed Eures. Intanto arriva il provvedimento del ministro dell'Istruzione Valditara, che stanzia 400 milioni di euro per le scuole aperte anche d'estate