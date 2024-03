Decreto Flussi 2024, oggi click day per colf e badanti: cosa sapere

Dalle 9 di oggi scatta il secondo invio telematico di istanze per il rilascio dei permessi di soggiorno utili all'assunzione di lavoratori extracomunitari. L’inoltro delle domande riguarda i lavoratori subordinati non stagionali impiegati nell’assistenza familiare e socio-sanitaria e i cittadini di Paesi non interessati da accordi di cooperazione migratoria con l'Italia. Il terzo e ultimo click day, per gli stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, sarà al via dal 25 marzo