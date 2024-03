Da oggi parte il click day per i lavoratori subordinati non stagionali in numerosi settori per lavoratori che provengono dall’elenco dei Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia. Le prossime date utili per altre categorie (da colf e badanti ai lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero) sono il 21 e il 25 marzo