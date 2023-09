Paradosso immigrazione, tanti sbarchi ma pochi lavoratori stranieri

Il numero di migranti approdati in Italia dall'inizio dell'anno e quello dei cittadini extra Ue autorizzati a lavorare nel nostro Paese è quasi lo stesso. Ma si tratta di due mondi paralleli: chi arriva in maniera irregolare non ha quasi alcuna possibilità di trovare un posto e, intanto, le imprese continuano ad avere problemi nel trovare manodopera ascolta articolo

Sono oltre 130mila i migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno. E sono 136mila i cittadini non europei che il governo vuole far entrare nel 2023 nel nostro Paese per motivi di lavoro. Porte aperte e porte chiuse Numeri sostanzialmente uguali ma che appartengono a due mondi del tutto diversi. Le migliaia di uomini, donne e bambini che arrivano coi barconi solo in casi molto remoti, e comunque non nel giro di qualche mese, avranno un posto in una fabbrica o saranno impiegati nei nostri campi.

Almeno un anno per un permesso di soggiorno Con le regole esistenti, e se non si viene espulsi, solo dopo una lunga trafila si può ottenere, dopo almeno un anno, un permesso di soggiorno, punto di partenza per trovare un lavoro. Non è detto che poi chi è approdato il posto lo cerchi e – in ogni caso – bisogna vedere se l’azienda a caccia di personale ha proprio bisogno di lui. Posti vacanti, problema antico Le nostre imprese hanno fame di manodopera. L’ultimo rapporto sull’argomento (Excelsior-Unioncamere) sostiene che quasi la metà delle assunzioni previste a settembre sono difficili da realizzare, sia per mancanza di candidati, sia perché la preparazione risulta inadeguata. approfondimento Migranti, Fontana. "Ascoltiamo richieste ma Lombardia è al completo"

Aumentati gli ingressi per lavoro da fuori Ue Un problema antico, che il governo vuole in parte arginare aumentando gli ingressi del numero di lavoratori extra Ue. Via libera, dunque, a oltre 450mila persone in tre anni, delle quali più della metà stagionali (quindi solo per qualche mese). approfondimento Sbarchi, governo al lavoro su pacchetto sicurezza: le misure