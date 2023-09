Sbarchi, governo al lavoro su pacchetto sicurezza: le misure

Aumentare i centri per il rimpatrio, rendere più efficienti i centri per le pratiche di accesso nel Paese e punire i falsi minori: queste sono alcune delle misure che verranno discusse nel prossimo Consiglio dei ministri, in programma lunedì. L’intenzione dell’esecutivo è quella di aggiungerle come emendamento al pacchetto Caivano, presentato venerdì al Senato