Salvini: “La Germania paga sue Ong per portare migranti in Italia”

"Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare i migranti in Italia. È un fatto". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha attaccato sul tema immigrazione parlando a “Stasera Italia” su Rete 4. In queste giornate segnate da numerosi sbarchi e una situazione di emergenza a Lampedusa, Salvini ha dichiarato: "Le organizzazioni criminali in Italia e dall'altra parte del Mediterraneo sono coordinate. Poi aggiungo un'altra cosa. La sensazione - è più che una sensazione - è che Paesi stranieri, anche Paesi europei, stiano finanziando delle associazioni che contribuiscono a questo flusso migratorio. Penso ad alcuni governi che stanziano milioni di euro per le missioni navali di alcune Ong. Io sono a processo per una nave spagnola che era finanziata dal Comune di Barcellona per portare immigrati in Italia. Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare immigrati in Italia. E da italiano mi infastidisce parecchio” ( LO SPECIALE MIGRANTI ).

Salvini: “A mali estremi, estremi rimedi”

"Ci sono tanti modi per bloccare, ridurre un flusso: a mali estremi estremi rimedi”, ha proseguito Salvini, ribadendo che l'Italia "è stata lasciata sola dall'Europa". Ha aggiunto che serve "un centro per le espulsioni in ogni regione". Per affrontare l'emergenza migranti, dice, “la via diplomatica è necessaria da percorrere. Occorre, però, fare anche altro. Dobbiamo arginare questo flusso con ogni mezzo necessario. È evidente che oltre alla via diplomatica da seguire, il governo sta ragionando su una via italiana, perché se ne sbarcano 4-5mila al giorno è una bomba sociale”.

Salvini: “Lavoro sovrumano di Meloni"

“Meloni comunque ha fatto e continua a fare un lavoro sovrumano”, dice Salvini. “Penso che Giorgia a livello nazionale e internazionale stia restituendo una centralità perduta in passato. Naturalmente serve tempo. In dieci mesi non risolvi i problemi degli anni precedenti. L’Europa se ne frega di quello che accade a Lampedusa e Ventimiglia. Quindi è evidente che nelle ultime ore il governo italiano, lasciato colpevolmente da solo da una Europa distratta, deve risolverlo da solo il problema”.