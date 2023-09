Dopo quasi 48 ore di arrivi continui nella notte non ci sono stati sbarchi, ma nell’hotspot di contrada Imbriacola al momento ci sono 4.457 persone e per quasi duemila è previsto il trasferimento in giornata. Il ministro degli Esteri e vicepremier: "Non basta nemmeno la sola Europa per affrontare un problema così enorme, che interessa non solo quasi l'intera Africa ma anche l'afflusso dalla rotta balcanica. Il problema è a monte. Se non si attua un vero piano per l'Africa non se ne esce"

"O prendiamo il toro per le corna, o non ne usciamo - dice Tajani - Non basta nemmeno la sola Europa per affrontare un problema così enorme, che interessa non solo quasi l'intera Africa ma anche l'afflusso dalla rotta balcanica. Per questo abbiamo coinvolto le Nazioni Unite, il G20, abbiamo lavorato a una grande conferenza internazionale che deve essere l'avvio di un vero processo di stabilizzazione del Sahel". "Noi - sottolinea il ministro - facciamo tutto quello che è umanamente possibile: i ministeri della Difesa, dell'Interno, il mio, sono al servizio e al lavoro per affrontare l'emergenza. Ma l'instabilità della regione sub-sahariana per la quale servirebbe una grande mobilitazione internazionale è drammatica, l'accoglienza dei migranti irregolari pesa tutta sulle nostre spalle. Sono costi enormi". Tajani poi spiega di aver convocato gli ambasciatori di Guinea e Costa d'Avorio e di essere "in continuo contatto con i miei omologhi di Algeria e Tunisia".

Tajani poi prosegue spiegando che "il piano Ue per la Tunisia lo affronteremo già a New York: lunedì ci incontreremo noi ministri degli Esteri europei. Discuteremo di come le istituzioni europee devono collaborare unite, insieme, per attuare e implementare immediatamente il piano per la Tunisia". Francia e Germania, dice il ministro, "hanno un problema di immigrazione secondaria, noi di quella primaria, che necessita aiuti immediati e accoglienza. Sono gli stessi migranti che non vogliono restare qui ma andare in Germania, a volte in Francia, o in Finlandia. Noi agiamo in due direzioni: siamo per la linea della fermezza, facciamo di tutto per fermare gli scafisti, quando possiamo rimpatriamo i clandestini. E stiamo aumentandole quote per accogliere immigrati regolari, altra cosa dagli irregolari". Ma "il problema è a monte. Se non si attua un vero piano per l'Africa non se ne esce".