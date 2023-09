3/11 ©Ansa

A controllare che tutto andasse bene, e non si registrassero disordini, una pattuglia dei carabinieri. Questo ennesimo gesto di solidarietà ha confermato il grande cuore dei lampedusani ed evitato che i giovani continuassero ad andare in giro per il paese in cerca di cibo come avvenuto in giornata

