Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: proseguono i trasferimenti

La situazione

All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, 2.796 ospiti. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, nelle prossime ore la polizia inizierà a scortare 400 degli ospiti al porto, verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy per Porto Empedocle. Sono in corso di pianificazione poi, per il pomeriggio e la serata, altre partenze. Intanto, una donna ha partorito sulla motovedetta della Guardia costiera subito dopo il trasbordo in alto mare, ma il nascituro è morto pochi istanti dopo il parto. La tragedia è accaduta all'alba di oggi.