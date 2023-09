Lampedusa, ancora sbarchi di migranti: nella notte oltre 200 arrivi

Continuano gli sbarchi a Lampedusa: durante la notte sono arrivati 204 migranti, fra cui molte donne e molti bambini, dopo che le motovedette di Capitaneria e Guardia di Finanza hanno soccorso cinque imbarcazioni. Ieri, nell'arco di 24 ore, sull'isola ci sono stati 21 approdi con 852 persone ( LO SPECIALE DI SKY TG24 SUI MIGRANTI ). Intanto, sono oltre 4.000 le persone all'interno dell'hotspot. La Germania "paga" le sue ong "per portarli in Italia" , accusa Salvini paventando ogni genere di intervento per affrontare l'emergenza sbarchi.

Meloni e Orban: "Migrazione sfida comune dell'Ue"

E il tema dei migranti è stato anche al centro dell'incontro di ieri tra la premier Meloni e il primo ministro ungherese Viktor Orban, a Budapest. Meloni "per quanto riguarda le questioni relative alla migrazione”, ha ribadito "la necessità di agire con rapidità e con determinazione", come riferito da una nota di Palazzo Chigi. "La migrazione è una sfida comune per l'Unione europea che richiede una risposta collettiva", viene aggiunto nel comunicato sottolineando che Meloni e Orban "hanno ribadito la necessità di concentrarsi sulla dimensione esterna per prevenire le partenze, soprattutto attraverso un deciso sostegno politico ed economico ai Paesi di origine e di transito dei migranti, un maggiore impegno nella lotta alle reti di trafficanti di esseri umani e un'efficace politica di rimpatrio per coloro che non hanno diritto di rimanere in Europa".