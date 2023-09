Incidente sull’A1 tra tir e bus di migranti: morti i due autisti

Cronaca

Tutti in fila, e in modo ordinato in piazza a Lampedusa, accanto alla chiesa di San Gerlando. Centinaia di giovani migranti in cerca di cibo , la maggior parte dei quali minorenni, sono stati convogliati in quest'area dove vengono distribuiti piatti di riso o di pasta e almeno una bottiglietta d'acqua a testa

A mobilitarsi sono stati i volontari della parrocchia . Diversi migranti, alcuni dei quali scalzi, dopo aver pranzato direttamente sul selciato o sugli scalini delle case attigue, si sono rimessi ordinatamente in fila per il bis

A controllare che tutto andasse bene, e non si registrassero disordini, una pattuglia dei carabinieri. Questo ennesimo gesto di solidarietà ha confermato il grande cuore dei lampedusani ed evitato che i giovani continuassero ad andare in giro per il paese in cerca di cibo come avvenuto in giornata