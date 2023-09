Migranti, continuano gli sbarchi a Lampedusa: 13 in meno di un'ora

Si registrano ancora arrivi. In giornata intanto sono ripresi i trasferimenti, sia via aereo che via nave. Il ministro dell'Interno francese Darmanin torna ad avvertire: "Non accoglieremo"

I trasferimenti

Dietro agli arrivi (di bengalesi, egiziani, pakistani, siriani e tunisini) non c'è soltanto - e questo accade da alcuni giorni - il fronte tunisino aperto, ma anche quello libico. Nelle ultime ore sono sempre di più coloro, giovanissimi per la maggior parte, che riferiscono di essere salpati da Zuwara. La spola dei pullman della Croce rossa continua, da molo Favarolo verso l'hotspot dove, all'ora di pranzo, c'erano 1.136 persone. Nel pomeriggio, la polizia ha scortato 180 migranti all'aeroporto da dove sono partiti per Bergamo. In mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, 450 sono stati, invece, imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che è arrivato a Porto Empedocle in serata.