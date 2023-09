Migranti, il piano Ue in 10 punti per dare sostegno all’Italia

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine della sua visita a Lampedusa, ha illustrato le nuove misure che Bruxelles intende prendere per sostenere Roma nella gestione della crisi migratoria. Pattugliamenti in mare supportati da Frontex, l'apertura a nuove missioni sulla scia di Sophia, più collaborazione con la Tunisia e con altri Paesi africani: ecco cosa prevede