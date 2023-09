Lampedusa, oggi visita Meloni-Von Der Leyen. Continuano gli sbarchi

Nella notte decine di persone sono arrivate nell’isola, altre centinaia sarebbero in arrivo. La presidente della Commissione Ue e la premier saranno sul posto in mattinata. Macron: Francia è solidale con l’Italia e "vuole rafforzare la cooperazione" a livello europeo

A Lampedusa continuano gli sbarchi dei migranti. Sono 160 le persone arrivate nell’isola nella notte dopo che i quattro barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza ( LO SPECIALE MIGRANTI ). Uomini, donne e bambini, la maggior parte dei quali scalzi. Al molo Favaloro poco dopo è avvenuto l'approdo di altri due gruppi di 50 e 30 profughi. Sono circa duemila gli ospiti nell'hotspot, tra cui i circa 1.150 sbarcati nelle ultime 24 ore. Per la mattinata, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 640 migranti che raggiungeranno Catania con la nave "Veronese". È stata inoltre già segnalata la presenza di decine di barconi con centinaia di migranti a bordo diretti verso Lampedusa, dove oggi è atteso l'arrivo della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Intanto altri settecento migranti sono attesi in Calabria e 471 salvati dalla Geo Barent, tra cui 205 bambini, sono stati assegnati a Bari indicato quale "porto sicuro".

Meloni e Von der Leyen a Lampedusa in mattinata

Meloni e Von der Leyen si recheranno a Lampedusa in mattinata. Le due terranno dichiarazioni congiunte alle ore 11.20 presso l'aeroporto dell’isola. Per la premier sarà l’occasione per mostrare alla presidente della Commissione Ue la drammatica situazione. Von Der Leyen ha accolto a stretto giro l'invito della presidente del Consiglio italiana, accompagnato dalla denuncia di una "pressione migratoria insostenibile per l'Italia" e dalla richiesta di una missione europea.

La telefonata con Macron

Per Palazzo Chigi è un'emergenza, e questo è stato il tema anche di una telefonata fra Meloni ed Emmanuel Macron. "Hanno discusso dell'azione congiunta che potrebbe essere svolta nel Mediterraneo centrale - spiegano dall'Eliseo -, della prevenzione delle partenze con i Paesi di origine e di transito e, infine, degli sviluppi da dare a livello europeo del quadro del Patto sulla Migrazione per rispondere ai flussi migratori irregolari su lungo periodo". Macron "ha ribadito che la Francia è solidale con l'Italia di fronte alla sfida migratoria che investe l'isola di Lampedusa", e nel colloquio è stato deciso di "affrontare la sfida con umanità e di rafforzare la cooperazione a livello europeo". È la promessa di collaborazione che fin qui Roma lamenta di non aver avuto da Parigi, non solo nella gestione dei flussi alle frontiere ma anche nella strategia diplomatica con Tunisi. "È molto interessante l'apertura della Francia, che sposa la nostra linea", si ragiona in ambienti di Palazzo Chigi, dove si osserva invece una reazione più fredda da parte della Germania.