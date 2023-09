Migranti, Fontana. "Ascoltiamo richieste ma Lombardia è al completo"

"Riceviamo un numero di stranieri tra i quali il 70% non ha diritto di rimanere, evidentemente non dovrebbero nemmeno partire", ha affermato il governatore aggiungendo che "i numeri delle persone accolte in questa regione è superiore a quella di tutte le altre, con conseguenti difficoltà a livello sociale e di gestione. Ascolteremo le richieste ma ora siamo già al completo".

"Europa inizi a prendere in mano la situazione"

Sulla possibilità che in Lombardia vengano aperti nuovi Centri permanenti per il rimpatrio, il governatore ha detto "non lo so, ma il problema non è quello. Bisogna che l'Europa inizi a prendere in mano la situazione e ad assumersi le proprie responsabilità. Il tema dei tipi di accoglienza è un problema residuale". Fontana ha poi spiegato di aver incontrato oggi l’ambasciatore francese con il quale ha parlato "della situazione preoccupante che si è verificata" a Ventimiglia. Al diplomatico il presidente ha ribadito "che deve essere trovata una soluzione a livello europeo".