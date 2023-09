"Quello che è emerso nei nostri colloqui è un'omogeneità di pensiero sul tema dei migranti, abbiamo entrambi la percezione che è un fenomeno epocale che va affrontato non con provvedimenti tampone, ma con una visione del futuro. Ma di questo si occupano i governi, non spetta a me e Steinmeier". A dirlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa insieme al presidente tedesco Steinmeier, dopo una visita al centro d'accoglienza di Piazza Armerina (LO SPECIALE DI SKY TG24 SUI MIGRANTI). Per il capo dello Stato servono "soluzioni nuove e coraggiose e non superficiali e approssimative. Soluzioni europee da studiare approfonditamente e con serietà da parte dei governi". Poi aggiunge: "Le regole di Dublino sono preistoria, era un altro mondo, non c'era una migrazione di massa, è come fare un salto in un'altra era storica. Sono una cosa fuori dalla realtà".