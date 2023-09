Sergio Mattarella quest'oggi ha accolto il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier nella cornice del castello di Maniace ad Ortigia, in provincia di Siracusa. I due presidenti passeranno due giorni insieme, visitando anche piazza Armerina. Nel pomeriggio è previsto anche un incontro con Renato Schifani, il governatore darà il benvenuto da parte di tutti i siciliani ai due Capi di Stato al Teatro comunale della città aretusea, in occasione della cerimonia di premiazione dei Comuni gemellati italiani e tedeschi vincitori della seconda edizione del "Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania".

"Relazione straordinaria con la Germania"

"Signor presidente, Caro Frank Walter, è un grande piacere incontrarti ed è un grande onore averti ancora una volta in Italia. Per me è particolarmente un piacere averti qui in Sicilia. Abbiamo l'occasione di riaffermare, attraverso il premio alle municipalità il rapporto intenso che lega i nostri due popoli e scambiare qualche idea sul momento attuale e sulle nostre straordinariamente eccellenti relazioni bilaterali. Benvenuto", ha detto Mattarella, ricevendo ad Ortigia il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. Immigrazione, Africa, rapporti bilaterali, l'Expo, gli ottimi rapporti tra Italia e Germania e la necessità di costanti momenti di consultazione. Sono alcuni dei temi, secondo quanto si apprende, trattati nel corso del colloquio bilaterale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed il presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier, al castello Maniace di Siracusa. Nel corso dell'incontro è stata affrontata anche la necessità di mantenere e rafforzare rapporti con Occidente e della transizione ecologica.

"Regole bilancio Ue non siano ottuse"



"Dobbiamo trovare un'intesa sulla proposta per regole condivise sul bilancio Ue. Sì a regole di bilancio rigorose, ma il rigore non sia ottuso e cieco, ma abbia come obiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell'economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il bilancio europeo deve essere ambizioso per affrontare le sfide fondamentali come la transizione ecologica e digitale". ha inoltre affermato il presidente della Repubblica,