Migranti, Francia: elicottero e mezzi antiterrorismo a Ventimiglia

Le autorità francesi hanno intensificato i controlli sul versante di propria competenza, per monitorare eventuali spostamenti di migranti: mobilitato anche l'antiterrorismo, mentre un elicottero che apparterrebbe alla Dogana transalpina ha sorvolato la zona. Iniziati i lavori per la realizzazione di un centro di identificazione: qui le autorità transalpine valuteranno la posizione giuridica delle persone che arriveranno ed eventuali richieste di asilo ascolta articolo

La Francia si blinda per far fronte all'emergenza migranti (LO SPECIALE). Al confine italo francese di Ventimiglia è stato mobilitato anche l'antiterrorismo, mentre un elicottero che apparterrebbe alla Dogana transalpina ha sorvolato in mattinata la zona. Negli ultimi giorni le autorità francesi hanno intensificato i controlli sul versante di propria competenza della val Roya, contro l'eventuale arrivo di migranti attraverso i sentieri che collegano l'Italia alla Francia. La vigilanza è stata potenziata anche sui treni: non soltanto quelli della rotta Ventimiglia-Nizza, ma anche sulle linee Ventimiglia-Cuneo e Breil-Nizza.

Un elicottero francese sorveglia il confine In particolare, l’elicottero francese ha sorvolato la zona compresa tra il confine italo francese di Ponte San Ludovico e quello a monte, di San Luigi, a Ventimiglia. Il monitoraggio dall'alto potrebbe avere come obiettivo il controllo di eventuali spostamenti di migranti. Nella zona, come detto, sono stati schierati mezzi anti terrorismo. In un centro vacanze di Sospel, sul versante francese della val Roya, ci sono mezzi con la scritta "Mission Vigipirate", che si riferisce a un piano di sicurezza ideato nel 1978 dall'allora presidente della Repubblica francese Valéry Giscard d'Estaing. L'allerta antiterrorismo era poi tornata d'attualità all'epoca degli attentati del 2015 a Parigi, alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo (7 gennaio) e al Bataclan (13 novembre). La struttura di Sospel, il cui accesso è vietato ai non autorizzati, ospita le cosiddette "sentinelle". leggi anche Migranti, Piantedosi: "Francia consapevole che l'Italia va aiutata"

I lavori per il centro di identificazione per migranti Intanto a Ventimiglia, sul versante francese della frontiera di Ponte San Ludovico, sono anche iniziati i lavori per la realizzazione di un centro di identificazione per migranti: qui le autorità transalpine valuteranno la posizione giuridica delle persone che arriveranno ed eventuali richieste di asilo. Alcuni mezzi stanno ripulendo l'area, dove probabilmente verranno allestite delle tende da campo. Il sindaco di Mentone Yves Juhel ha specificato che "per far fronte all'annunciato afflusso di migranti non regolari, un terreno comunale accanto al posto di frontiera e ai servizi di polizia di frontiera potrebbe essere messo a disposizione dei servizi dello Stato e della Protezione civile". Una situazione transitoria che, a detta del sindaco, permetterebbe di gestire amministrativamente un centinaio di adulti che cercano di entrare in Francia senza permesso di soggiorno, in modo che la loro richiesta possa essere studiata. "Saranno sottoposti a vigilanza, senza la possibilità di andare e venire sul nostro territorio. Se la loro richiesta non sarà valida, verranno riaccompagnati alla frontiera italiana", ha spiegato. vedi anche Migranti, il piano Ue in 10 punti per dare sostegno all’Italia