Migranti, Piantedosi: "Francia consapevole che l'Italia va aiutata"

"Nell'incontro di ieri col ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ho potuto constatare che con toni e atteggiamenti mi è apparso proiettato sulla consapevolezza che l'Italia va aiutata" nel far fronte alla questione migranti . E' quanto ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ai microfoni di Rai Radio 1, sottolineando che "In vista delle elezioni europee si parla in parte all'elettorato e in parte poi si prende consapevolezza della concretezza del problema".

"Serve una politica condivisa di contenimento delle partenze"

"Siamo un Paese di primo ingresso - ha continuato Pinatedosi - e la Francia", affermando che non accetterà i migranti che sbarcano a Lampedusa, "dice che questo non è il metodo. Il tema non è la distribuzione, ma condividere una politica europea di contenimento delle partenze".

La telefonata al sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello

In mattinata il ministro dell'Interno ha poi telefonato al sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello per manifestargli la vicinanza del governo e soprattutto la consapevolezza che Porto Empedocle, come Lampedusa, è interessata in maniera pesante dal fenomeno migratorio e ne subisce i contraccolpi. Ieri il sindaco Martello aveva parlato di fenomeno ingestibile, manifestando le paure dei suoi concittadini. Piantedosi, stamani, ha rassicurato il sindaco in merito alla conclusione dei lavori per la creazione, nell'area finale del porto, dell'hotspot. Il centro sarà raggiungibile, attraverso vie interne, dai migranti trasferiti da Lampedusa, che non verranno visti dalla popolazione.