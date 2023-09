Ventimiglia, il cuoco che cucina per i migranti: "Mi chiamano papà"

Alessandro Foretti a 80 anni continua a preparare almeno 200 pasti al giorno. "A fare il volontario l’ho imparato da mio padre" dichiara il pensionato ascolta articolo

Ha ottant’anni, da vent’anni è in pensione, ma lui continua a lavorare dietro i fornelli. Alessandro Foretti, fa il volontario alla Caritas di Ventimiglia. E’ il cuoco che ogni giorno cucina non meno di 200 pasti per i migranti che vengono accolti quotidianamente al centro di accoglienza dove la situazione è critica.

Mio padre mi ha insegnato a fare il volontario

“Sono nato a Napoli in tempo di guerra, a tre anni sono arrivato a Ventimiglia e da mio papà ho imparato l’importanza di fare il volontario” racconta Alessandro al Corriere della sera. Il pensionato ogni mattina si alzo presto per far mangiare gli altri. “Vengo qui in modo che tutto sia pronto per le nove quando cominciamo a servire i migranti, tanti di loro mi chiamano papà e in questi anni ne ho visti piangere tanti e qualcuno anche morire” confessa il pensionato. approfondimento Migranti, la Corte Ue boccia i respingimenti della Francia al confine