Decreto Flussi, click day per lavoratori stranieri, colf e badanti

I giorni da segnare sul calendario sono il 18, il 21 e il 25 marzo: a partire da questi tre giorni potranno essere presentate le istanze per diversi settori. Per il 2024 saranno complessivamente 151.000 le quote di ingresso in Italia. Si può già precompilare i moduli di domanda accedendo tramite Spid o Cie al portale Servizi Ali dedicato