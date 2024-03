Assegno d'inclusione, Btp fuori dal calcolo Isee

L'ultima bozza del decreto Pnrr, approdato in Cdm lo scorso 26 febbraio, obbligava a considerare anche il valore dei titoli nel patrimonio ai fini dell'Isee, ma solo per i percettori dell’Adi e dell’indennità per il Supporto formazione e lavoro. Intanto continua la corsa degli italiani sul mercato dei titoli di Stato: la terza emissione del Btp Valore ha superato i 18 miliardi di euro