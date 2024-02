Criptovalute, il Bitcoin corre e si avvicina a un nuovo record

La quotazione della moneta digitale salita di quasi il 50% nell'ultimo mese. A dare benzina, la possibilità di scambiarlo come un titolo azionario tradizionale. Ma anche la prospettiva che ad aprile ci sarà un freno alla sua produzione

Si avvicina verso il suo record storico il Bitcoin, la moneta digitale creata dal fantomatico Natoshi Sakamoto con l’intento di realizzare una valuta al di fuori del controllo delle autorità. Una moneta coniata dai computer (tecnicamente una stringa di codice informatico) che da sistema di pagamento alternativo si è trasformata in un metodo di investimento non certo per cuori deboli.

Scambiato in Borsa come un titolo tradizionale

La madre di tutte le criptovalute (che ci hanno abituati ad andamenti da ottovolante) viaggia verso il massimo storico di 69.500 dollari raggiunti nel novembre del 2021 e questa corsa è dovuta soprattutto a quello che suona come un paradosso: l’11 gennaio gli Stati Uniti hanno dato il via libera a un prodotto finanziario (un fondo Etf) che permette di comprare la moneta virtuale come fosse un tradizionale titolo azionario.