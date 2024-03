Btp valore, raccolta chiusa col record: 18,3 miliardi di euro

Il terzo collocamento del titolo di stato dedicato ai piccoli risparmiatori ha fatto il pieno: superato anche il risultato della prima emissione, datata giugno 2023. Il rendimento definitivo sarà reso noto nei prossimi giorni: non potrà essere inferiore a 3,25% per i primi 3 anni e 4% per gli anni successivi

Era partito già fortissimo nelle prime ore di vendita, lunedì 26 febbraio, tant'è che molti si attendavano un risultato ancor più eclatante: il Btp Valore ha chiuso i battenti alle 13 di venerdì primo marzo, come da programma, con 18,32 miliardi di euro piazzati. Segno del grande successo presso i piccoli risparmiatori (cui il titolo è espressamente dedicato): chi era interessato, si è sbrigato a comprarlo nel primo o secondo giorno di collocamento, che hanno registrato numeri altissimi. È stato così superato, sia pur di poco, il precedente primato, che risaliva alla prima emissione di questo strumento: nel giugno 2023 sono stati venduti Btp valore per 18,2 miliardi di euro.

Il Btp Valore è il bond pensato dal Tesoro per incentivare i piccoli risparmiatori ad investire nel debito pubblico italiano (con tassi interessanti e premio finale per chi lo tiene fino a scadenza senza venderlo prima): come ribadito anche di recente dalla premier Meloni, lo scopo è aumentare la quantità di debito detenuta dalle famiglie italiane per mettersi quanto più possibile al riparo da eventuali tempeste sui mercati finanziari internazionali. Fino a 25 anni fa circa, questa quota era di circa un terzo; poi è gradualmente diminuita fino a scendere sotto il 13%.

Cedole trimestrali e 3,27% di rendimento medio annuo

In questa terza emissione ha una durata di sei anni, offre una cedola del 3,25% nel primo triennio e del 4% dal quarto al sesto anno: i tassi definitivi saranno resi noti a breve, ma non possono scendere sotto questa soglia minima. In più, può aggiungersi un premio fedeltà dello 0,7% per chi non lo vende prima della scadenza, che è tra 6 anni. Il rendimento medio annuo ammonta al 3,74%, che scende al 3,27% al netto dell'imposizione fiscale (del 12,5% sui guadagni). Superiore al 4% circa che rendono, in questa fase storica, analoghe obbligazioni statali con la stessa scadenza (2030).