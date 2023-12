Delega fiscale, da rientro cervelli a global minimum tax: le misure

All’interno del decreto legislativo sulla fiscalità internazionale, che attua quanto presente nella delega fiscale, sono presenti diverse novità: i lavoratori che tornano in Italia con figli piccoli o diventano genitori sul territorio nazionale avranno una riduzione della tassazione del 60%, mentre gli altri soltanto del 50%. Ancora in fase di studio il caso delle società sportive, che potrebbero vedersi riconosciuto un credito d’imposta. Introdotta anche una tassa globale per le imprese del 15%