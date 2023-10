All'evento allestito da Sky Italia la ministra per l'Università e la ricerca fa il punto sulle recenti tensioni seguite alla sentenza del tribunale di Catania. E dice: "Sull'emergenza migranti serve un approccio globale, l'Italia non sia lasciata sola". Poi, sulla Manovra: "Vogliamo ampliare i fondi per le borse di studio e i dottorati, così da internazionalizzare l'università italiana"

Università e ricerca al centro della giornata conclusiva di Sky 20 anni, la tre giorni di eventi organizzata per festeggiare il compleanno di Sky Italia. Per parlarne è salita sul palco degli studi allestiti alle Terme di Dioclezione a Roma la ministra per l'Università e la ricerca Anna Maria Bernini. Bernini ha ribadito gli obiettivi del governo nelle settimane che precedono la stesura della legge di Bilancio. "Le risorse della Manovra non sono mai abbastanza", ha ammesso la ministra, "tuttavia occorre ragionare con quello che abbiamo a disposizione" (SKY 2O ANNI, LA TERZA GIORNATA - GLI OSPITI - IL PROGRAMMA).

"Puntiamo a stanziare altri 500 milioni per le borse di studio"

"Ciò non toglie", ha proseguito Bernini, "che gli impegni del governo restano immutati, a cominciare dalla tutela dei luoghi dai bisogni maggiori, vale a dire il lavoro povero e le pensioni povere, oltre nuove opportunità per i giovani". Su questo fronte, le direttrici tracciate dall'esecutivo e destinate a entrare nella Finanziaria sembrano già essere chiare. "Tra i nostri progetti c'è sicuramente il rafforzamento delle borse di studio. Abbiamo stanziato 500 milioni nella scorsa legge di Bilancio e puntiamo a ripeterci". "Non solo", ha proseguito la ministra. "L'obiettivo è quello di mettere in campo più fondi per i dottorati di ricerca e cercare di frenare il fenomeno dei cervelli in fuga. Vogliamo favorire la crescita e l'internazionalizzazione dell'università italiana".