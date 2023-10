Rientro cervelli, l'ipotesi: aiuti ridotti per chi torna in Italia

Tra i provvedimenti della Manovra già approvati in via preliminare dal Cdm c’è la stretta sulla fiscalità favorevole per chi torna dall’estero, su cui si sono appoggiati anche i club di calcio per ingaggiare i calciatori: Palazzo Chigi sta pensando di ridurre lo sconto dal 70 al 50%, eliminando qualunque premio per chi sceglie il Sud. “Il nostro scopo è quello di riordinare e semplificare la disciplina per evitare le pratiche elusive degli ultimi anni”, ha dichiarato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo