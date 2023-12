Governo, oggi cabina di regia sul Pnrr e Cdm su decreto fiscale Irpef

Mentre la Manovra è attesa domani in Senato, con fiducia e voto finale venerdì mattina, in Consiglio dei ministri è attesa la versione definitiva del decreto fiscale. Il testo arriva con qualche modifica che tiene conto delle osservazioni del Parlamento: il taglio lineare di 260 euro delle detrazioni per i reddito sopra 50.000 euro non riguarderà più le donazioni al terzo settore e ai partiti politici

Il nodo Superbonus

Nulla di fatto ancora invece per il Superbonus, con la scadenza di fine anno che incombe per i condomìni. La proposta non onerosa e senza proroghe di un Sal (Stato di avanzamento lavori) straordinario non è entrata in Manovra, ma non sarebbe tramontata del tutto. Forza Italia ci spera e non esclude possa arrivare col Milleproroghe. Ma c'è anche "l'ipotesi di un provvedimento ad hoc", annuncia Guido Liris di FdI. Il sottosegretario all'economia Federico Freni ricorda che "la posizione del governo sembra abbastanza chiara" ma prima della scadenza del 31 dicembre resta ancora qualche giorno per trattare.