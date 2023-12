Trenitalia, dal 10 dicembre l’orario invernale: novità e promozioni

Trenitalia ha presentato la campagna Winter Experience 2023/2024: previste per l’inverno più Frecce tra Milano e Roma e una maggiore capillarità per collegare grandi città, medie località, mercatini di Natale, mete sciistiche e turistiche di montagna. Annunciate anche più soluzioni di viaggio, integrate con treni, bus, aerei, e promozioni per le famiglie e i giovani viaggiatori