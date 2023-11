Roma, si fa la piastra in treno e manda in tilt il sistema antincendio

Ha deciso di farsi la piastra per i capelli mentre viaggiava su un treno regionale, il 4125 Rock della linea FL5. Un'azione che ha fatto scattare l’allarme antincendio e ha bloccato la linea ferroviaria Roma-Grossetto, provocando diversi disagi: è successo sabato lo scorso all’altezza di Maccarese, località balneare vicino Roma. Il convoglio è stato fermato a Maccarese per i controlli, ed è ripartito dopo il reset. Il fumo causato dalla piastra avevano invaso parte della carrozza facendo attivare il sistema anti incendio.

Ritardi sugli altri treni della linea



Nell'immediatezza nessuno dei passeggeri e del personale è riuscito a capire cosa avesse fatto attivare l'allarme né perché il treno si fosse bloccato. Il convoglio è stato fermato non lontano dalla stazione di Maccarese, dove sono saliti a bordo i tecnici e risolto il problema. Il treno è infatti ripartito dopo più di mezzora e questo, sommato anche all'ondata di maltempo ha portato a diversi ritardi per altri convogli. Più di cinque regionali hanno accumulato circa 40 minuti di ritardo, 30 minuti per un "intercity" e almeno 20 per un treno dell'Alta velocità.