Treni regionali, come funzionano check in e biglietto digitale

Ma come funziona in concreto il check in? Trenitalia comunica che si potrà effettuare, prima di salire a bordo del treno, se si è registrati al sito nell'area I miei viaggi. Chi non fosse registrato può effettuare l'operazione collegandosi al link presente nell’e-mail o SMS ricevuto al momento dell’acquisto del biglietto