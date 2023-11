Inflazione, cresce indebitamento per gli italiani: 10mila euro a testa

Come rileva Assoutenti, ogni cittadino italiano, neonati compresi, risulta a fine 2023 indebitato mediamente per circa 9.949 euro, mentre ogni famiglia residente porta sulle spalle un debito verso banche e società finanziarie che ammonta in media a 22.674 euro. Sale il rischio usura. Secondo l'associazione, solo in questo biennio, il rialzo dei prezzi al dettaglio ha determinato complessivamente, e a parità di acquisti, un aggravio 4.185 euro a famiglia