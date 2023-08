Banche, Cgia: cresce indebitamento famiglie. Rischio usura

3/10 ©Ansa

È noto come l'usura sia un fenomeno 'carsico': difficilmente chi è caduto nella rete degli strozzini si rivolge alle forze dell'ordine. Le vittime, molto spesso, sono minacciate e hanno paura per la propria incolumità fisica e per quella dei propri cari (in foto un'operazione anti-usura in Campania)

Un esercente su 4 teme il baratro dell'usura, 31mila aziende a rischio