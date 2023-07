Spese obbligate famiglie in calo su 2022 ma sopra livelli pre-pandemia

9/10 ©IPA/Fotogramma

Se per i consumi il prezzo medio è cresciuto tra il 1995 e il 2023 dell'80%, il prezzo dei beni commercializzabili è avanzato poco meno del 53%, quello dei servizi offerti in regimi (variamente) concorrenziali del 73,5%. Le spese obbligate – che, spiega Confcommercio, sono almeno in parte confinate in un'offerta non del tutto concorrenziale – mostrano un prezzo in crescita del 120%, con il prezzo della componente energetica che cresce di quasi il 175%