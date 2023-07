6/9 ©Ansa

Il direttore per l'Impiego, il Lavoro e gli Affari sociali dell'Ocse, Stefano Scarpetta, ritiene che nel nostro Paese pesi anche "l'assenza di un salario minimo", già introdotto in 30 Paesi Ocse su 38. Evocando, tra l'altro, gli effetti della guerra in Ucraina, l'economista sottolinea "l'importanza di avere in momenti come questo" un salario minimo, accompagnato da una commissione tripartita per valutarne il livello

Salario minimo, in Italia 4,6 milioni di lavoratori sotto i 9 euro all'ora