Nella Legge di Bilancio, varata dal Consiglio dei ministri e nelle prossime settimane in discussione in Parlamento, sono diversi i provvedimenti presi a sostegno della natalità, come ad esempio i due mesi di congedo parentale all’80% dello stipendio, lo sconto sui contributi per le madri che lavorano e anche l’incremento del bonus per pagare gli asili nido. Fa discutere, però, il ritorno dell’Iva al 10% per latte in polvere e preparazioni per l'alimentazione dei bimbi