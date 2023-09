Superbonus e cessione del credito, nuovi limiti da Bankitalia

9/10 ©IPA/Fotogramma

Cessione del credito e sconto in fattura sono ancora ammesse infine per il bonus barriere architettoniche che sta conoscendo una "seconda primavera” in fatto di richieste. L’agevolazione copre una parte della spesa per lavori all’interno di edifici, come il rifacimento del bagno o la sostituzione di porte e finestre. Non occorre il domicilio di una persona disabile

Bonus casa 2023, dal superbonus alle barriere architettoniche: la lista degli incentivi