5/8 ©Ansa

PER LE VILLETTE – Per chi intendesse usufruire del superbonus per le villette, visto che il termine è stato posticipato al 30 settembre 2023, va ricordato come sia necessario aver completato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 per usufruirne nella misura del 110%. Discorso diverso per i lavori del 2023: è possibile usufruirne nella misura del 90% per edifici unifamiliari e villette indipendenti, anche se ci sono determinate condizioni

Superbonus 110%, tutte le novità su cessione crediti e villette