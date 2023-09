8/10 ©IPA/Fotogramma

Spetta poi all'Istituto di previdenza inviare i nominativi ai centri per l’impiego sul territorio incaricati di convocare il beneficiario per la firma del Patto di servizio personalizzato. I tempi per il colloquio potrebbero variare in base alle disponibilità di ciascun centro per l’impiego