L’Istituto di previdenza in una circolare ha chiarito i criteri per l’erogazione del bonus mensile destinato agli ex percettori del Reddito di Cittadinanza occupabili. I beneficiari potranno integrare l’assegno con altre fonti di reddito da lavoro, autonomo e dipendente, previa comunicazione all’ente ed entro certe soglie economiche