Lavoro, cos’è il bonus per i datori che assumono dal portale Siisl

Il decreto Lavoro ha previsto incentivi fiscali per i soggetti che decidono di offrire un impiego agli ex percettori di Reddito di cittadinanza iscritti regolarmente al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl). L’esonero dalla contribuzione previdenziale si differenzia in base alla tipologia di contratto ma in ogni caso l’offerta deve essere presentata attraverso la piattaforma telematica. Dal 1° gennaio 2024 il bonus assunzioni verrà esteso anche ai percettori dell’Assegno di inclusione