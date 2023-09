7/11 ©IPA/Fotogramma

IL TASSO VARIABILE - Per effetto degli aumenti del costo del denaro, la rata mensile del mutui a tasso variabile costa in media 270 euro in più in confronto al 2022. Se Francoforte dovesse autorizzare altri aggiustamenti nei prossimi tre mesi, una famiglia che ha sottoscritto un prestito da 125mila euro a 25 anni potrebbe pagare 1.170 euro in più all'anno